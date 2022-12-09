نزاهة تنفذ ورشة “حماية المال العام” لفرع جامعة الملك خالد ومحافظات تهامة

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نفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” بالتعاون مع جامعة الملك خالد أمس ورشة بعنوان “حماية المال العام”، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي يأتي هذا العام تحت شعار “20 عامًا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متحد ضد الفساد”.

وتأتي الورشة ضمن إطار الشراكة بين جامعة الملك خالد وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والتي تمحورت حول أهمية الحفاظ على المال العام ودور الموظف في ذلك.

فيما قدمت الورشة عضو هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حنان بنت محمد الصالحي عن بُعد متناوله أهمية المال العام، ومفهومه في الشريعة الإسلامية، وأنواع الرقابة على المال العام، وأساليب حمايته، وآثار الاعتداء على المال العام وأراضي الدولة.

يذكر أن الورشة شهدت حضور أكثر من 200 مستفيد ومستفيدة من مسؤولي وموظفي محافظات تهامة بمنطقة عسير والجهات الحكومية بها وفرع الجامعة.