«نزاهة»: فتح باب التقديم لشغل وظائف للرجال والنساء

المناطق_متابعات

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد موعد فتح باب التقديم لشغل (35) وظيفة للرجال والنساء بالمسميات الوظيفية التالية: (محقق نظامي مساعد، وأخصائي رقابة إدارية مساعد، ومحقق إداري مساعد) على المرتبة (السادسة)،

وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والمؤهلات والشروط الموضحة لكل وظيفة، ويبدأ موعد التقديم يوم الأحد 1445/1/19هـ حتى تاريخ 1445/1/25هـ، لمدة سبعة أيام على الموقع الإلكتروني: https://www.nazaha.gov.sa/Jobs مع ضرورة رفع المستندات التالية: (السيرة الذاتية، صورة من المؤهل العلمي، صورة من الهوية الوطنية)، وسيتم استبعاد الطلبات غير المكتملة وغير المطابقة للشروط.