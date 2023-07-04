نزوح جماعي من جنين ونتنياهو يؤكّد استمرار العملية العسكرية

قتل الجيش الإسرائيلي، الإثنين، عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسعة منهم في مخيم جنين، حيث ينفّذ عملية هي الأوسع منذ نحو 20 عاماً، وتخلّلها قصفٌ جوي بطائرات مسيّرة.