نزوح جماعي من جنين ونتنياهو يؤكّد استمرار العملية العسكرية

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قتل الجيش الإسرائيلي، الإثنين، عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسعة منهم في مخيم جنين، حيث ينفّذ عملية هي الأوسع منذ نحو 20 عاماً، وتخلّلها قصفٌ جوي بطائرات مسيّرة.
وتشنّ إسرائيل العملية الواسعة التي أعلنتها في وقتٍ مبكرٍ، الإثنين، بعد أسبوعين من عملية كبيرة أخرى استهدفت مخيم جنين وتخلّلها قصفٌ بالطيران المروحي للمرة الأولى منذ سنوات.
وبيّنت هويات القتلى التسعة في مخيّم جنين أنّ ثلاثة منهم لا تتعدّى أعمارهم 17 عاماً، والبقية ما بين 18 و23 عاماً، من ضمنهم قتيلٌ في مدينة البيرة أُصيب خلال تظاهرة تضامناً مع جنين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ في بيان “قواتنا دخلت عشاً في جنين.. وهي تدمّر مراكز القيادة وتصادر كمية كبيرة من الأسلحة”.