نزوح 300 ألف شخص في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال فبراير الماضي

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أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن نزوح 300 ألف شخص خلال شهر فبراير الماضي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بسبب الاشتباكات العنيفة بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية.

وقال المتحدث باسم المفوضية ماثيو سالتمارش، إن العنف المتصاعد يتركز في منطقة كيتشانجا باتجاه مدينة ساكي ذات الأهمية الاستراتيجية، حيث نزح في أسبوع واحد نحو خمسين الف شخص، مؤكداً أن المفوضية تقوم حالياً برسم خرائط النزوح واحتياجات النازحين.

وأضاف أن المفوضية تناشد المانحين لجمع 232,6 مليون دولار أمريكي لمساعدة النازحين داخلياً واللاجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعيةً جميع الجهات الفاعلة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لوقف العنف الذي لحق خسائر فادحة بالمدنيين، وأدى إلى أكبر أزمة نزوح داخلي في إفريقيا، حيث نزح 5,8 مليون شخص من شرق البلاد .