نسخة مزيفة من “تليجرام” تخترق أجهزة أندرويد

حذر باحثون متخصصون من انتشار نسخة مزيفة من تطبيق المراسلة الفورية “تليجرام” تحمل برمجيات خبيثة تهدد سلامة المستخدمين كونها تقوم باختراق أجهزة أندرويد.

وكشف تقرير نشره باحثون في مجال الأمن السيبراني في شركة “شيك بوينت” العالمية المتخصصة في البرمجيات، أنه عند تثبيت التطبيق المزيف في جهاز الضحية يبدأ في تشغيل كود برمجي خبيث في الخلفية.

وأضاف التقرير أن الكود البرمجي الخبيث يتنكر في صورة خدمة تنزيل التحديثات، ويبدأ في جمع البيانات عن جهاز الضحية، ثم يُنشئ اتصالًا مع الخادم المخصص له، ليقوم بتحميل المزيد من الملفات ومنها فيروس من نوع تروجان.

وأبان التقرير أن هذا الفيروس يمكنه اكتساب صلاحيات في الجهاز وحقن نفسه في عمليات النظام الأخرى، كما أن له القدرة على سرقة الأموال من الضحايا عبر إشراكهم في خدمات مأجورة، بالإضافة إلى الاستيلاء على كلمات المرور والبيانات الحساسة في الجهاز.

ولا يوجد تطبيق تليجرام المُصاب في متجر “غوغل بلاي”، وإنما في مواقع خارجية غير رسمية، لذا ينصح دومًا بضرورة الابتعاد عن تحميل التطبيقات أو التحديثات من خارج المصادر الرسمية.