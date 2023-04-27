نسيت الاغتسال من الجنابة ثم صليت الفجر فماذا يلزمني؟.. عضو هيئة كبار العلماء يُجيب (فيديو)

أجاب الدكتور سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال يقول: نسيت الاغتسال من الجنابة ثم صليت الفجر فماذا يلزمني؟.
وقال الشثري، خلال ظهوره في برنامج فتاوى الذي يعرض عبر شاشة قناة السعودية: “أوجب الله جل وعلا على من عليه الجنابة أن يغتسل، وقال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا ، ومن هنا فمن صلى وعليه جنابة ناس الجنابة فأنه يأمر بإعادة الصلاة بعد الاغتسال”.
وأضاف، أن النبي قال: الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، لذلك يجب الاغتسال وإعادة الصلاة.
#فتاوى | نسيت الاغتسال من الجنابة ثم صليت الفجر ماذا يلزمني؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/Lpc0N2i1sc
— قناة السعودية (@saudiatv) April 26, 2023