نسيت الاغتسال من الجنابة ثم صليت الفجر فماذا يلزمني؟.. عضو هيئة كبار العلماء يُجيب (فيديو)

أجاب الدكتور سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال يقول: نسيت الاغتسال من الجنابة ثم صليت الفجر فماذا يلزمني؟.

وقال الشثري، خلال ظهوره في برنامج فتاوى الذي يعرض عبر شاشة قناة السعودية: “أوجب الله جل وعلا على من عليه الجنابة أن يغتسل، وقال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا ، ومن هنا فمن صلى وعليه جنابة ناس الجنابة فأنه يأمر بإعادة الصلاة بعد الاغتسال”.

وأضاف، أن النبي قال: الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، لذلك يجب الاغتسال وإعادة الصلاة.

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