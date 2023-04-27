أبرز الموادأهم الاخبارمنوعات

نسيت الاغتسال من الجنابة ثم صليت الفجر فماذا يلزمني؟.. عضو هيئة كبار العلماء يُجيب (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 27 أبريل 2023 - 12:11 مساءً

أجاب الدكتور سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال يقول: نسيت الاغتسال من الجنابة ثم صليت الفجر فماذا يلزمني؟.

وقال الشثري، خلال ظهوره في برنامج فتاوى الذي يعرض عبر شاشة قناة السعودية: “أوجب الله جل وعلا على من عليه الجنابة أن يغتسل، وقال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا ، ومن هنا فمن صلى وعليه جنابة ناس الجنابة فأنه يأمر بإعادة الصلاة بعد الاغتسال”.

وأضاف، أن النبي قال: الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، لذلك يجب الاغتسال وإعادة الصلاة.

اقرأ ايضًا

البنك الإسلامي للتنمية “IsDB” يُعلن عن وظائف شاغرة (رابط التقديم)

الوسوم
صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 27 أبريل 2023 - 12:11 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

زر الذهاب إلى الأعلى