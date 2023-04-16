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نسيت الاغتسال من الجنابة ثم صليت الفجر فماذا يلزمني؟.. عضو هيئة كبار العلماء يُجيب (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 16 أبريل 2023 - 3:30 مساءً

أجاب الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء على سائل يقول: نسيت الاغتسال من الجنابة ثم صليت الفجر فماذا يلزمني؟.

قال الشثري، خلال ظهوره ببرنامج فتاوى، المذاع عبر قناة السعودية: “أوجب الله جل وعلى على من عليه الجنابة أن يغتسل، ومن صلى وأنه عليه جنابة ناسيا الجنابة يؤمر بإعادة الصلاة، فالنبي قال لا يقبل صلاة أحدكم حتى يتطهر لذلك عليه الاغتسال وإعادة الاغتسال”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 16 أبريل 2023 - 3:30 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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