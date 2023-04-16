نسيت الاغتسال من الجنابة ثم صليت الفجر فماذا يلزمني؟.. عضو هيئة كبار العلماء يُجيب (فيديو)

أجاب الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء على سائل يقول: نسيت الاغتسال من الجنابة ثم صليت الفجر فماذا يلزمني؟.

قال الشثري، خلال ظهوره ببرنامج فتاوى، المذاع عبر قناة السعودية: “أوجب الله جل وعلى على من عليه الجنابة أن يغتسل، ومن صلى وأنه عليه جنابة ناسيا الجنابة يؤمر بإعادة الصلاة، فالنبي قال لا يقبل صلاة أحدكم حتى يتطهر لذلك عليه الاغتسال وإعادة الاغتسال”.

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