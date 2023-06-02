نشاط المطاعم والمقاهى في أبها يشهد تسارعاً في النمو

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شهد قطاع المطاعم والمقاهي في المملكة نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة تبعا لتطور الأنشطة السياحية .

وكشف تقرير اقتصادي أصدره ،اليوم، مركز البحوث والمعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بأبها أن الرخص الجديدة لأنشطة المطابخ والمطاعم وما في حكمها حسب النشاط قد بلغ في المملكة خلال العام المنصرم 2022م (18,377 رخصة)، صدر العدد الأكبر منها في الربع الرابع وبلغ 5,786 رخصة ، بينما صدر العدد الأقل من الرخص في الربع الثاني وبلغ 3,546 رخصة، حيث بلغ متوسط معدل نمو عدد الرخص نحو 7.26% .

وتصدر نشاط المطاعم مع الخدمة الترتيب بعدد رخص جديدة بلغ 8,162 رخصة بالعام 2022م شكل نسبة 44.41%، فيما جاء في المرتبة الثانية نشاط البوفيهات (الكافيتريات) في المرتبة الثانية بنسبة 27.25% ثم أنشطة الوجبات السريعة بنسبة 18.77% من إجمالي عدد الرخص الجديدة بعام 2022م.

من جهته أشار الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران إلى تسارع النشاط الاقتصادي في منطقة عسير الخاص بالمطاعم و”الكافتيريات” ومحلات تقديم الأطعمة خلال 2022م، حيث تصدرت مدينة خميس مشيط الترتيب على مستوى المنطقة بـ( 744 ) مطعما ومقهى، ثم جاءت مدينة أبها في المرتبة الثانية بـ( 353 )مطعما ومقهى ثم محائل بـ( 163) مطعما ومقهى.

وأبان آل عقران أن عدد المقاهي بمنطقة عسير شكل نسبة 4.46% من إجمالي المقاهي بالمملكة ، فيما شكل إجمالي عدد المطاعم والمقاهي بالمنطقة “3,019 مطعما ومقهى” نحو 4.23% من إجمالي عدد المطاعم والمقاهي بالمملكة والذي بلغ 71,362 مطعم ومقهى.

وبحسب برنامج جوة الحياة، فإن قطاع الضيافة المتمثل بالمطاعم والمقاهي يعتبر من ضمن العناصر الأساسية المكونة لنمط وجودة الحياة التي يستهدفها البرنامج ، حي يهدف إلى رفع معدل المطاعم إلى السكان ليصل إلى 3010 مطاعم لكل مليون نسمة وللمقاهي 1032 مقهى لكل مليون نسمة.