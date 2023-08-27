نصائح لإعداد “وجبة مدرسية” صحية

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قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مجموعة من النصائح لإعداد حقيبة طعام مدرسية صحية ومتوازنة للطفل، لتشجيعه على تناولها خلال اليوم مما ي

وأوصت الهيئة عند إعداد حقيبة الطعام المدرسية باختيار الأطعمة الغنية بالألياف للمساعدة في عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع، مع اختيار خبز غني بالحبوب بدلاً من الخبز الأبيض.

كما نصحت باختيار الفواكه الطازجة بدلاً من الفواكه المجففة، واختيار العصائر الطبيعية من خلال قراءة الملصق الغذائي على العبوة الخارجية بدلاً من “نكتار” أو “شراب” التي تحتوي على سكر مضاف.

زيد من قدرته على التحصيل الدراسي.