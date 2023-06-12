نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء خلال ارتفاع درجات الحرارة

يذهب جزء كبير من قيمة فواتير الكهرباء، للمكيفات، خاصة خلال ارتفاع درجة الحرارة، وفي هذا التقرير نقدم لك نصائح تتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء، لتجنب ارتفاع قيمة هذه الفواتير وفقًا لموقع “كونسمر ريبورتس”.

1- شغل المروحة مع المكيف

على عكس الشائع فإن تشغيل المروحة مع المكيف، لن يجعل فاتورة الكهرباء ترتفع، فقط اضبط مكيف الغرفة على درجة حرارة أعلى 4 درجات أو درجتين من الدرجات التي كنت معتادًا عليها في السابق، واترك الأمر لمروحة السقف، وستشعر بالبرودة نفسها.

2- بعض الإصلاحات ضرورية

يمكنك البدء ببعض الإصلاحات والتغييرات الآن، فمثلًا عليك إصلاح الأعطال في مجاري الهواء والشقوق حول النوافذ، هذا سيساعدك على الإحساس بدرجات حرارة أقل، عند تشغيل المكيفات على درجة حرارة أعلى من المعتاد.

3- الستائر

يمكنك أيضًا لمنع احتفاظ منزلك بالحرارة الصيفية، إغلاق الستائر نهارًا، فهذا من شأنه أن يمنع الجدران من الاحتفاظ بالحرارة، إضافة إلى تقليل استخدام الأفران.

4-استبدال منظم الحرارة القديم

إذا كان منزلك معتمدًا على التكييف المركزي، فإن إحدى أكثر الطرق فعالية لتوفير المال الذي تنفقه على التبريد هي تثبيت منظم حرارة ذكي أو قابل للبرمجة، وفي هذه الحالة ستوفر أيضًا المال الذي تنفقه على التدفئة في الشتاء.

5- ضبط منظمات الحرارة وفقًا لجدول

في حال كان لديك تكييف مركزي، يمكنك ضبط منظمات الحرارة القابلة للبرمجة، وفقًا لجدول واحد لأيام الأسبوع، وآخر للعطلات، وهو ما يمكنه توفير 10% من فواتير الطاقة سنويًا.