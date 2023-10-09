نصائح لسلامة كبار السن

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نصحت مدينة الملك سعود الطبية، باتباع مجموعة من الإرشادات من أجل سلامة كبار السن، ومنها فحص النظر والسمع من خلال الحفاظ على الفحص الدوري للنظر والسمع لأهميته في حفظ التوازن والحماية من السقوط، ومزاولتهم النشاط البدني المنتظم عبر تجنب الجلوس والاستلقاء معظم الوقت حيث يعتبر المشي أفضل الأنشطة.

ودعت إلى ابتعاد كبار السن عن استخدام العديد من الأدوية لفترات طويلة دون الحاجة إليها؛ لأنه قد يعرض المريض للخطر خاصة لدى كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً وأكبر، مع خلق بيئة آمنة لهم من خلال تحسين بيئة المنزل وترتيب أثاث المنزل بشكل يساعدهم على التنقل وتفادي الحوادث التي تقع في الحمام.

وأشارت إلى أهمية عمل الفحص الشامل لكبار السن بصفة دورية من أجل اكتشاف أي أمراض بشكل مبكر، وكذلك الحرص على ارتدائهم الحذاء المناسب والذي يكون مُحكماً وبنعل مبطن غير قابل للانزلاق حتى لا يحدث لهم مشاكل تؤثر على قدميهم أو تزيد من خطر التعثر والسقوط.