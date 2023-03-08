نصف سكان العالم سيعانون من السمنة أو زيادة الوزن بحلول 2035

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توقع الاتحاد العالمي للسمنة في تقرير صدر حديثاً، معاناة أكثر من نصف سكان العالم من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2035.

وكشف التقرير، أن 50% من سكان العالم أي ما يتجاوز 4 مليارات نسمة سيعانون من السمنة، أو زيادة الوزن خلال الـ 12 عاماً المقبلة.

وقالت رئيسة الاتحاد العالمي للسمنة لويز باور، إن البيانات التي صدرت تعتبر “تحذيراً واضحاً”، مشيرة إلى أن صانعي السياسة بحاجة إلى التحرك الآن لمنع تدهور الوضع.

وذكرت أنه من المثير للقلق أن نرى معدلات السمنة ترتفع بشكل أسرع بين الأطفال والمراهقين، حيث أفاد التقرير، بأن السمنة في الأطفال قد تتجاوز مثلي مستويات 2020 لتصل إلى 208 ملايين فتى، و175 مليون فتاة بحلول عام 2035.

وقال الاتحاد العالمي للسمنة، إن التكلفة التي سيتحملها المجتمع ستكون كبيرة بسبب الظروف الصحية المرتبطة بزيادة الوزن؛ إذ ستتجاوز 4 تريليونات دولار سنوياً بحلول عام 2035؛ أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.