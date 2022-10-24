نصيحة للحصول على نوم كاف ومريح

وإحدى النصائح الأكثر شيوعا للأشخاص الذين يكافحون من أجل الحصول على نوم جيد ليلاً هي ممارسة الرياضة بانتظام.

وأظهرت التحليلات، أن التمرينات الرياضية المنتظمة يمكن أن تؤدي إلى نوم أفضل.

وثبت أن التمارين الهوائية المنتظمة، مثل ركوب الدراجات والجري وحتى المشي السريع، تساعد الناس على النوم بشكل أسرع والاستيقاظ بشكل أقل أثناء الليل والشعور بمزيد من الراحة في صباح اليوم التالي.

ومن خلال عدد قليل من الدراسات التي تم إجراؤها، يبدو أن تمارين المقاومة قد تكون أيضا قادرة على تحسين النوم.

ووجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يمارسون تمارين المقاومة بانتظام (حوالي ثلاث جلسات في الأسبوع) يتمتعون بنوعية نوم ذاتية أفضل.