نعيش الآن الأيام الأخيرة من موسم سهيل فكيف ستكون الأجواء؟.. “خالد الزعاق” يوضح

قال “خالد الزعاق” خبير الأرصاد الجوية، إننا نعيش الآن الأيام الأخيرة من موسم سهيل والتي نشهد في كل يوم منها أجواء الأربعة مواسم.

وأردف الزعاق، بفقرته على قناة العربية، أنه خلال هذه الأيام تبدأ الرطوبة في الانكماش على جميع السواحل، مضيفًا أنه «خلال تلك الأيام نشهد الخريف آخر العصر والربيع أول الصباح والقيظ في الظهيرة ونشهد البوادر الشتوية آخر الليل حيث برودة الهواء والماء».

وأكمل: سنعيش الأيام الألف في العام خلال الـ 78 يوما القادمة منها 13 يوما من آخر موسم سهير و52 يوما بالوسم و13 يوما من آول المربعانية (شهرا أكتوبر ونوفمبر وأول ديسمبر)، والأمطار خلال تلك الفترة (78 يوما) هي الأفضل في العام؛ لأنها تنبت جميع أنواع الحشائش البرية.