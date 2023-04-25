نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 291 قتيلا و1699 مصابا

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أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى 291 قتيلا و1699 مصابا.

وتابعت النقابة في بيان لها اليوم، إن 71% من المستشفيات المتاخمة القريبة من مناطق الاشتباكات “متوقفة عن الخدمة”.

وحسب النقابة تم قصف 13 مستشفى و19 أخرى تعرضت لإخلاء قسري نتيجة الاشتباكات.