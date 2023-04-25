نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 291 قتيلا و1699 مصابا

المناطق_متابعات
أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى 291 قتيلا و1699 مصابا.
وتابعت النقابة في بيان لها اليوم، إن 71% من المستشفيات المتاخمة القريبة من مناطق الاشتباكات “متوقفة عن الخدمة”.
وحسب النقابة تم قصف 13 مستشفى و19 أخرى تعرضت لإخلاء قسري نتيجة الاشتباكات.
وتشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية منذ 15 أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.