نقابة الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال ارتكب 1172 انتهاكاً بحق الصحفيين العام الماضي

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وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في تقرير لها، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 1172 انتهاكاً بحق الصحفيين الفلسطينيين عام 2023.

وأكدت النقابة أن تلك الانتهاكات تنوعت بين القتل، والإصابة والاعتقال وتدمير المؤسسات الإعلامية، حيث سجل العام الماضي استشهاد 102 صحفي في العدوان المستمر على قطاع، وإصابة 71 صحفياً بالرصاص وشظايا الصواريخ الإسرائيلية، والمئات برضوض وحالات اختناق، لافتة النظر إلى أنه تم توثيق اعتقال 58 صحفياً، بينهم ثمانية اعتقلوا من قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أنه تم رصد 38 حادثة تحطيم كاميرات ومعدات عمل للصحفيين بعد مداهمة منازلهم والمؤسسات الإعلامية، مشيرة إلى أن العام الماضي يعد الأصعب في تاريخ الصحافة الفلسطينية، من خلال الاستهداف المباشر في قتل الصحفيين، وتدمير معظم شبكات التلفزة والإذاعة والمقار الصحفية، خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.