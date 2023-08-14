نقل أكثر من 700 حالة عبر وحدة الإسعاف الطبي بمستشفى الرس خلال ستة أشهر

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أصدر مستشفى الرس العام إحصائيته للنصف الأول من العام الحالي 2023م، حيث تضمنت عدد الحالات المرضية والمصابة المستفيدة من خدمات النقل الطبي الإسعافي، حيث بلغت 717 حالة .

وأوضح تجمّع القصيم الصحي، أن الإحصائية أشارت إلى أن عدد حالات النقل في الإطار الداخلي للمنطقة بلغت 422 حالة، منها 119 حالة إنقاذ الحياة، فيما بلغ عدد حالات النقل التي تمت خارج نطاق المنطقة 21 حالة، منها 6 حالات إنقاذ حياة.

وبين أن عدد حالات النقل المنزلي للفترة ذاتها بلغت 266 حالة، في حين أن عدد حالات دعم الحوادث المتقدمة والمراكز الصحية المسجلة داخل المنطقة كان 8 حالات فقط .