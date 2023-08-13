نقل عدد من الخدمات البلدية إلى برنامج جدة التاريخية

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نُقل عدد من الخدمات البلدية من أمانة محافظة جدة إلى برنامج جدة التاريخية ممثلة في إدارة المرافق, وذلك في إطار الجهود المبذولة للعناية بجدة التاريخية والعمل على تطوير خدماتها ووضعها على الخارطة كأحد أهم الوجهات التراثية المحلية والعالمية.

ويشمل النقل خدمات النظافة وإدارة النفايات والزراعة وتنسيق الحدائق ومكافحة الحشرات والآفات, التي يُقدر عدد القوى العاملة بها ما يزيد عن 550 عاملاً يستخدمون أكثر من 130 آلة صديقة للبيئة, ويغطون ما مساحته 2.5 كيلو متراً مربعاً.

يُذكر أن إدارة المرافق ببرنامج جدة التاريخية تعاقدت مع شركات ومزودي خدمات لابتكار حلول صديقة للبيئة, وتقديم أفضل مستوى من الخدمات في منطقة جدة التاريخية بهدف تطوير مجالها المعيشي لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال وبيئة حاضنة للمشاريع الثقافية والإنتاج الإبداعي.