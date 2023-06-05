نقل ملكية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات

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أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة عن نقل ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، إلى صندوق الاستثمارات العامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الخاص بتخصيص الأندية الرياضية الذي عقد، الإثنين، وكشف وزير الرياضة من خلاله أيضاً عن نقل ملكية نادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، وكذلك نقل ملكية نادي القادسية إلى شركة ارامكو، ونقل ملكية نادي العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونقل ملكية نادي الصقور إلى شركة نيوم.

وأوضح وزير الرياضة أن مجالس إدارات شركات أندية الهلال والنصر الاتحاد والأهلي ستتكون من 5 أعضاء يعينهم صندوق الاستثمارات، واثنين يتم ترشيحهم من المؤسسة غير الربحية، مؤكداً أنهم يستهدفون من ذلك الوصول بالدوري السعودي إلى افضل 10 مسابقات عالمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي اطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الإثنين، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.



ويتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما الموافقة على استثمار شركات كبرى، وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023م.