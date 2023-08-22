نقل 3 مواطنين عبر طائرة الإخلاء الطبي من إسطنبول إلى المملكة

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تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. نُقل 3 مواطنين سعوديين من تركيا إلى المملكة العربية السعودية عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، لاستكمال علاجهم في الوطن.

حيث قالت القنصلية السعودية في اسطنبول اليوم الثلاثاء على منصة إكس للتواصل الاجتماعي والمعروفة سابقا باسم تويتر “في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين السعوديين بالخارج.. وانطلاقا من المهام المناطة بالقنصلية.. قامت القنصلية اليوم بنقل (3) مواطنين عبر طائرة الإخلاء الطبي من إسطنبول إلى المملكة لإستكمال علاجهم”.

وأضافت القنصلية السعودية في اسطنبول “وقد رافقهم بالمطار موظف قسم شؤون السعوديين.. مع صادق الدعوات لهم بالشفاء العاجل”.