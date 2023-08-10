نقل 3.2 ملايين راكب.. “الطيران المدني” يعلن نجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج

وأضافت الهيئة أن أعداد الركاب خلال موسم الحج لهذا العام، شهدت ارتفاعًا كبيرًا بأكثر من 86% عن عام 2022م؛ مما يعد مؤشرًا واضحًا على النمو الكبير لأعداد الحجاج المسافرين عبر مطاراتها الدولية.

وأظهرت إحصاءات الرحلات الجوية لموسم الحج التي أعلنتها الهيئة لهذا العام، تصدر إندونيسيا لقائمة أعلى الدول قدومًا ومغادرة للمسافرين على رحلات الحج، تلتها الهند، ثم باكستان في المركز الثالث، وبنجلاديش في المركز الرابع، بينما جاءت نيجيريا في المركز الخامس، بالإضافة إلى نجاح مبادرة “مسافر بلا حقيبة” التي أُطلقت بهدف تحسين الخدمات المقدمة لعموم الحجاج المغادرين عبر المنافذ الجوية، من خلال نقل أمتعتهم مباشرة من السكن؛ حيث بلغ عدد الحجاج الذين استفادوا من المبادرة لهذا العام أكثر من 680 ألف حاج، عبر ما يزيد على 2.200 رحلة جوية، تم خلالها شحن أكثر من مليون و148 ألف حقيبة.