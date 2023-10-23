نقل 96 جواداً من بلجيكا إلى الرياض للمشاركة في بطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز

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اكتمل وصول الخيول الأوروبية المشاركة في الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز، والتي بلغ عددها 96 جواداً نقلت بطائرتين من بلجيكا إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وجهزت شركة رياضة الفروسية للفعاليات والمملوكة بالكامل للاتحاد السعودي للفروسية إسطبلاً خاصاً للخيول الأوروبية في مقر البطولة في الأرض الواقعة شرق مركز الملك عبد الله المالي في حي الغدير.

وتعتبر الجياد الاوروبية المشاركة في البطولة من أفضل وأغلى الجياد على مستوى العالم.

وتنطلق فعاليات البطولة الخميس المقبل ولمدة ثلاثة أيام، حيث يتخلل البطولة منافسات الفرق والفردي والتي ستكشف أصحاب أربعة ألقاب.

في المقابل، تجاوز عدد الخيول المحلية المشاركة في البطولة المصاحبة 120 خيلاً.

وتتسع الإسطبلات في مقر البطولة لأكثر من 300 حصاناً، تفرض فيه اللجنة المنظمة إجراءات صارمه ولابد من كافة المشاركين الالتزام بها لسلامة الجياد والفرسان، من بينها إجراءات المحجر.

وتجري اللجنة المنظمة إجراءات التعقيم كل 12 ساعة، وتحرص اللجنة على قياس درجة حرارة الجياد، فيما يحدد لكل فارس ومعاونيه أوقات التدريب يوميا.

كما وضعت اللجنة أوقات معينة يسمح فيها للفرسان بالدخول للإسطبل بعدها تقفل الأبواب، ويتواجد مراقب على الجياد والإسطبلات بالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة للحفاظ على سلامة الجياد.