نمو إيرادات صناعة الألياف الكيميائية في الصين خلال 10 أشهر

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أظهرت بيانات رسمية في الصين، أن صناعة الألياف الكيميائية سجلت نموا في إيراداتها التشغيلية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن الشركات الرئيسة التي يبلغ حجم الإيرادات السنوية لكل منها 20 مليون يوان (2.87 مليون دولار) على الأقل في القطاع، حققت مكاسب بلغت 903.8 مليار يوان خلال الفترة بين يناير وحتى أكتوبر، بزيادة 6.8 في المائة على أساس سنوي.

وذكرت الوزارة أنه على الرغم من ذلك، قفزت الأرباح الإجمالية في القطاع 65.5 في المائة عن العام السابق، لتصل إلى 19 مليار يوان.

وبلغ إجمالي حجم إنتاج القطاع خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر، 56.25 مليون طن، بزيادة 0.4 في المائة على أساس سنوي.