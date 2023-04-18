نمو اقتصاد الصين بمعدل 5ر4% خلال الربع الأول

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نما اقتصاد الصين خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل سنوي قدره 5ر4% من إجمالي الناتج المحلي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم أن معدل نمو الاقتصاد الصيني على أساس ربع سنوي بلغ بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 2ر2% ، مشيرة إلى نمو الناتج الصناعي للصين خلال شهر مارس الماضي بنسبة 9ر3% سنويا.

وزادت مبيعات التجزئة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر10% سنويا، بينما ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين خلال مارس الماضي بنسبة 1ر5% سنويا، في حين تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 3ر5%.