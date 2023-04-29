نهائي دوري أبطال آسيا| الهلال يتفوق على أوراوا الياباني من حيث القيمة السوقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022، حيث يطمح الزعيم للاحتفاظ بلقبه القاري، وتعزيز رقمه القياسي كونه أكثر الأندية حصولًا على اللقب.

موعد مباراتي الذهاب والإياب

ومن المقرر، أن تقام مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب سايتاما باليابان، في السادس من مايو المقبل.

القيمة السوقية لـ”الهلال وأوراوا”

يتفوق نادي الهلال، في القيمة السوقية ، على أوراوا الياباني، حيث تبلغ القيمة السوقية للزعيم “39.65” مليون يورو”، مقابل “21.88” مليون يورو للعملاق الياباني، في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

أغلى اللاعبين في الهلال وأوراوا

ويعتبر الساحر البرازيلي ميشيل ديلجادو، أغلى نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من حيث القيمة السوقية بـ”8.5 مليون يورو”، يليه المالي موسى ماريجا والكولومبي جوستافو كويلار بـ”5 ملايين”.

فيما يتصدر المدافع الدنماركي أليكساندر شولز، قائمة أغلى اللاعبين في الفريق الياباني من حيث القيمة السوقية بـ”2.20″ مليون يورو، ويليه بريان لينسن والسويدي دافيد كارلسون بقيمة “1.80” مليون.

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