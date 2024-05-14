نهاية مؤثرة.. تعرف على قصة وفاة الدكتور “صالح بن محمد الغامدي” على متن طائرة متوجهة إلى ‎حائل

استعرضت قناة العربية قصة وفاة الدكتور صالح محمد الغامدي، أحد أشهر الأطباء والمتحدثين دائمي الحضور والمشاركة في المحافل الطبية والعلمية.

وذكرت أن الغامدي، توفي جراء إصابته بنوبة قلبية خلال تواجده على متن طائرة كانت في طريقها إلى حائل، حيث كان مقرراً مشاركة الراحل في “مؤتمر حائل الطبي لنمط الحياة”.

وقد نعت “الجمعية السعودية للطب الوراثي” الغامدي، الذي كان أحد أعضاء مجلس إدارتها، منوهة إلى أن الصلاة على جثمانه كانت في جامع الراجحي بالرياض بعد صلاة العشاء الأحد”.

وشغل الدكتور الغامدي قبل وفاته منصب مدير إدارة تطوير المعايير في المجلس المركزي السعودي لاعتماد المؤسسات الصحية “سباهي” وهو استشاري أبحاث للجينات الطبية.