نواكايمي يقود هجوم الفيحاء أمام باختاكور

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أعلن فوك رازوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، عن تشكيل الفريق لملاقاة باختاكور الأوزبكي في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الفيحاء بنظيره باختاكور الأوزبكي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، مساء اليوم (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وجاء تشكيل الفيحاء في مباراة باختاكور، على النحو التالي..

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: غيسلان كونان، مخير الرشيدي، سامي الخيبري، محمد البقعاوي.

خط الوسط: فاشون ساكالا، عبد الحميد صابيري، ريكاردو ريلر، عبد الرحمن السفري، وسلطان مندش.

خط الهجوم: أنتوني ناكايمي.

وتضم قائمة البدلاء “عبد الرؤوف الدقيل، حسين الشويش، مهند القيضي، يوسف حقوي، أسامة الخلف، راكان كعبي، نواف الحارثي، عبد الرحمن العنزي، خالد كعبي، محمد مجرشي، مالك العبد المنعم”.

وكان الفيحاء قد استهل مشواره في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا، بالخسارة أمام أهال التركماني، بهدف نظيف، على ملعب أسجابات في عشق آباد، ضمن الجولة الأولى من البطولة.