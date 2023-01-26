نوبكو تشارك في “معرض الصحة العربي” وتقدم تجربتها في دعم قطاع الرعاية الصحية في المملكة

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تشارك الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية “نوبكو” في معرض الصحة العربي الذي سينعقد في دبي في الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير الحالي 2023، ويُعد من أهم المعارض للممارسين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنعقد النسخة الحالية للمعرض تحت شعار “قمة مستقبل الرعاية الصحية”، وبالتزامن مع تبني الابتكار وتصدر التكنولوجيا الجديدة للمشهد، الأمر الذي يمثل أهمية لنوبكو التي تعمل ضمن منظومة صحية متكاملة تعنى بتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتعمل على تقديم حلول مبتكرة لخدمات الرعاية الصحية، مستندة على قدرات مالية ولوجستية، مكنتها من إدارة منافسات بقيمة أكثر من 100 مليار ريال.

ويمثل المعرض المصاحب لمعرض الصحة العربي حدثاً مشتركاً في مجال الرعاية الصحية والمختبرات، يتيح التواصل مع أكثر من 51 ألف متخصصاً في مجال الرعاية الصحية، ويجمع زيادة على 70 شركة ناشئة تستعرض منتجاتها وتقدم الحلول المبتكرة في مجالات الوقاية، والإدارة، والعمليات، والتشخيص, بالإضافة إلى أكثر من 3000 عارض من بلدان العالم، يعرضون مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الرعاية الصحية.

وستقدم “نوبكو” عبر جناحها في المعرض تجربتها في دعم قطاع الرعاية الصحية للقطاع الطبي الحكومي من خلال خدمات الشراء الموحد، وإدارة المنافسات وتوفير خدمات لوجستية ذات جودة عالية، وعرض خبرتها في إدارة مستودعات القطاع الطبي الحكومي، كما سيقف الزوار على تجربة السوق الإلكتروني كمنصة تستعرض وتوفر المنتجات الطبية للجهات الصحية الحكومية بأسعار منافسة عبر موردين معتمدين، وتقدم تجربة متميزة عبر برنامج “شارك” الذي يتيح تحريك وتبادل المخزون الإضافي بما يحقق الوفر الدوائي.

وسيتعرف الزوار على دور خدمة “وصفتي” في تقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية للمرضى عبر الصيدليات المجتمعية المشاركة في الخدمة، كما سيطلع الزوار على جهود “نوبكو” في التحول الرقمي وحلول سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ودعم المحتوى المحلي في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وجودة الأعمال لتقديم مستوى أعلى في الخدمات الصحية.