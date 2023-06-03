نوعان من اللحوم يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 14%

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تحدث السكتات الدماغية عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ، ولأنها تهدد الحياة، يجب التعامل معها كحالة طبية طارئة.

ووفقا للدكتورة شيرين قسام، من مؤسسة Plant-Based Health Professionals UK، فإن ما نأكله يمكن أن يحدد مدى خطر تعرضنا للإصابة بالسكتة الدماغية، بما في ذلك نوعان من اللحوم.

وأوضحت: “الأطعمة الرئيسية التي قد تجعلك عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية هي اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء”.

ويشير مصطلح اللحوم المعالجة، إلى تغيير اللحوم المصنعة بطريقة ما من أجل الحفاظ عليها أو تعزيز النكهة.

وتشمل اللحوم المصنعة منتجات مثل النقانق واللحم المقدد، بينما يصف اللحم الأحمر لحم البقر والغنم والجمل.

وتتثبت دراسة نشرتها مجلة European Heart Journal ما تقوله الدكتورة شيرين حول مخاطر هذه الأنواع من اللحوم.

ونظرت الدراسة في بيانات أكثر من 400 ألف مشارك من تسعة بلدان، وحددت الأطعمة المرتبطة بخطر الإصابة بالسكتات الدماغية الإقفارية والنزفية.

ووجد الباحون أن تناول 50غ فقط من اللحوم الحمراء والمعالجة يوميا ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 14%.

ومع ذلك، أشارت الدكتورة شرين إلى أن هذه مجرد دراسة واحدة وأن نتائجها تحتاج إلى تأكيد قبل التوصل إلى أي نتيجة حتمية. مشيرة إلى أنه عندما تم تعديل النتائج لاستهلاك أطعمة أخرى مثل الفواكه والخضروات، اختفى هذا الخطر، ما يعني أن استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة يعكس قلة تناول الفواكه والخضروات في النظام الغذائي وسوء جودة النظام الغذائي على العموم.

وعلى الرغم من الحاجة إلى المزيد من الأبحاث في هذا المجال، ترتبط اللحوم الحمراء والمعالجة بمجموعة كاملة من المشاكل الصحية، بدءا من السرطان إلى أمراض القلب.

وتقول الدكتورة شرين: “بالنسبة لهذه الأطعمة والمشروبات غير الصحية، لا يوجد حد آمن لتأثير الجرعة، فكلما زاد استهلاكك زادت المخاطر. وإذا كنت ستأكل اللحوم الحمراء والمعالجة، فحاول استهلاك الحد الأدنى وتأكد من تناولها مع الكثير من الفواكه والخضروات”.

ومع ذلك، من الأفضل تجنب اللحوم الحمراء والمعالجة وهذه التوصية مدعومة بإرشادات دولية رئيسية.

ولتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية إلى الحد الأدنى، أوصت الطبيبة باستبدال هذه اللحوم بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والبذور الصحية.

وأضافت: “إن تناول المزيد من الألياف الغذائية، وخاصة من الفواكه والخضروات، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مع فوائد إضافية للوقاية من أمراض القلب والسرطان والسكري من النوع الثاني وما إلى ذلك”.