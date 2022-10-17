نونو سانتو: رحيلي عن الاتحاد شائعات.. وأنتظر معسكر دبي

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أكد المدير الفني لفريق الاتحاد، المدرب البرتغالي نونو سانتو، استمراره مع الفريق واصفًا ما تردد بشأن إمكانية عودته إلى وولفرهامبتون بـ “الشائعات”.

وقال “سانتو” في المؤتمر الصحفي عقب لقاء فريقه أمام الوحدة في الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين إنه متواجد مع الاتحاد ولا نية لديه للرحيل.

وأضاف المدرب البرتغالي أنه لا يحب الشائعات كونها تؤثر سلبًا على الاستقرار داخل الفريق، مشددًا في الوقت ذاته على أن تركيزه حاليًا منصب على معسكر الاتحاد المقرر إقامته في دبي.

ووجه سانتو الشكر لجماهير الاتحاد على الدعم الكبير في تحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز، معربًا عن سعادته بتحقيق نتائج إيجابية في جميع مبارياته الثمانية في الدوري حتى الآن دون خسارة.

وأشار إلى أن عودة الغائبين بعد فترة التوقف ستساهم في أن يظهر الفريق بشكل أفضل، لافتًا إلى أن الفريق تأثر كثيرًا بالغيابات في بعض المباريات.

ووصف المدرب البرتغالي فترة التوقف القادمة بالإيجابية كونها ستشهد معسكرًا مهمًا في دبي، فضلًا عن تواجد عدد من الدوليين مع منتخباتهم ما سيساهم في رفع مستواهم.