نوير يحقق رقم قياسي في تاريخ دوري أبطال أوروبا

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قاد مانويل نوير فريقه بايرن ميونيخ للعبور على حساب أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

وأحرز جوشوا كيميتش هدف تأهل بايرن ميونيخ الوحيد في الدقيقة 63 من أحداث الشوط الثاني من اللقاء .

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بتعادل أرسنال وبايرن ميونيخ بهدفين لكل فريق .

وأصبح الأسطورة مانويل نوير بشكل رسمي أكثر حارس تحقيقاً للكلين شيت في تاريخ دوري أبطال أوروبا 58 مباراة .

وقال نوير بعد تأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد :” كانت ليلة خاصة عشناها هنا في أليانز أرينا ” .

وأضاف : ” المشجعون كانوا مذهلين ، لكن الأهم من ذلك هو الانضباط الذي قدمناه في أدائنا والذي أعتقد أنه كان مفتاح ما عشناه اليوم ونحن سعداء بالمرور به ” .

وواصل : ” الشئ الرئيسي في دوري مع الفريق هو إيجاد التوازن الصحيح وعدم المخاطرة كثيراً ، من الخلف كنا نبحث عن التمريرات الصحيحة لصنع الفرص وأعتقد أن حقيقة أننا حققنا توازن جيد كفريق وكانت حاسمة ” .