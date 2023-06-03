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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. وزير الخارجية يشارك في حفل تنصيب الرئيس التركي

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 3 يونيو 2023 - 8:03 مساءً

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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في حفل تنصيب فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيساً لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

ونقل سمو وزير الخارجية خلال حفل التنصيب، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامة الرئيس التركي، وتمنياتهما لحكومة وشعب تركيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 3 يونيو 2023 - 8:03 مساءً
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