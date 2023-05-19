نيابةً عن نائبِ أمير الرياض .. أمين المنطقة يحضرُ حفلَ سفارة جمهورية بنغلادش الشعبية بمناسبة اليوم الوطني لبلادها

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نيابة عن صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، حضر اليوم صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين المنطقة حفل سفارة جمهورية بنغلادش الشعبية لدى المملكة بمناسبة يومها الوطني، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات في الرياض.

وكان في استقبال سموِّه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية بنغلادش الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري، وعددٌ من منسوبي السفارة.

حضر الحفل مدير الإدارة العامة لشؤون السلك الدبلوماسي السفير عبدالله الراشد، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.