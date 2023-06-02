نيابةً عن نائب أمير الرياض .. أمينُ المنطقة يحضرُ حفلَ سفارة جمهورية إيطاليا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها

المناطق-واس

نيابةً عن صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز،نائب أمير منطقة الرياض،حضرَ – اليوم- صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين المنطقة،حفلَ سفارة جمهورية إيطاليا لدى المملكة بمناسبة يومها الوطني، وذلك بمقر السفارة بحي السفارات في الرياض.

وكان في استقبال سموِّه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبرتو كانتوني، وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل مدير الإدارة العامة لشؤون السلك الدبلوماسي السفير عبدالله الراشد، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.