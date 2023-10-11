نيابةً عن وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في اجتماع مجلس وزراء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي

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نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رأّس معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وفد المملكة المشارك في اجتماع مجلس وزراء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (IQRA)، المنعقد في مدينة كولومبو بجمهورية سيريلانكا.

وألقى معالي نائب وزير الخارجية، كلمة في الاجتماع، أعرب فيها عن تطلع المملكة بالمزيد من التعاون والعمل مع دول رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، بصفتها شريك حوار، وبما يتوافق مع تحقيق المصالح المشتركة للدول والشعوب.

وأكد أن رؤية المملكة 2030 تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة، ومن ذلك تنطلق السياسة الخارجية للمملكة للدفع بعجلة التنمية الإقليمية والدولية، منوهاً بأهمية مشاركة أعضاء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي بالاهتمام في تعزيز الاستقرار والتنوع الاقتصادي والازدهار داخل دولها وفيما بينها.

وأعرب معاليه عن تطلع المملكة باستمرار البناء على التنسيق المشترك في مختلف المجالات للتغلب على التحديات المشتركة، وتحقيق الفرص المتنوعة التي توفرها الشراكة بين المملكة والدول المطلة على المحيط الهندي.

وجدد دعم المملكة لكافة جهود الرابطة لمواجهة تحديات السلامة البحرية والتجارة العالمية، وتأمين حرية الملاحة العالمية، مشيراً إلى أن الوصول لتلك الأهداف سيكون من خلال الاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتاحة عبر الترابط الإقليمي، مع التركيز على تمكين الشباب وحماية مستقبل كوكب الأرض.

وأوضح نائب وزير الخارجية، أن المملكة تدرك تماماً التحديات التي يفرضها التغير المناخي والبيئي، وأنها ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء، لتبادل المعلومات وبناء الخبرات وتطوير طرق فعالة من شأنها حماية الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي والبيئة البحرية، وتزويد الأجيال القادمة بالفرص والتنمية المستدامة.

حضر الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سيريلانكا خالد بن حمود القحطاني.