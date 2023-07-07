نيابةً عن وزير الخارجية.. وكيل “الخارجية” يشارك في الاجتماع الوزاري لإطلاق التحالف الدولي لمواجهة تهديدات المخدرات المصنعة

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نيابةً عن وزير الخارجية.. شارك وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي يشارك في الاجتماع الوزاري لإطلاق التحالف الدولي لمواجهة تهديدات المخدرات المصنعة عبر الاتصال المرئي، وذلك حسبما أعلنت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الجمعة.

وخلال الاجتماع، ألقى سعادته كلمة المملكة مؤكدًا على أهمية تعزيز الجهود الدولية في مواجهة تهريب وتصنيع المخدرات وخطرها على المجتمعات.

شارك في الاجتماع، سعادة العميد فيصل العتيبي مدير إدارة التعاون الدولي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.