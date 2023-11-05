نيابة عن أمير تبوك.. الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال ختام “الأولمبية” للهجن

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، توج صاحبُ السموِّ الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن اليوم, بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية أحمد الحجيلي، أبطال اليوم الختامي من منافسات النسخة الثالثة من كأس الأولمبية السعودية للهجن 2023، وذلك على أرض ميدان تبوك للهجن.

وانطلقت منافسات النسخة الثالثة من كأس الأولمبية السعودية للهجن الأربعاء الماضي، وأقيم فيها 118 شوطا في منافسات فئات الـ “حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا وحيل ـ زمول”، بمشاركة 4191 مطية، يمثلون تسع دول من مختلف دول العالم.

وتوجت المطية “معاند” لمالكها الإماراتي محمد مسلم العامري، والمطية “منصورة” لمالكها القطري محمد علي المري بكأس الأولمبية السعودية للهجن لفئة الـ “حيل ـ زمول بكار”، المطية “خزام” لمالكها محمد حمد الربيعان، والمطية “نوف” لهجن الشحانية من قطر بكأس الأولمبية السعودية للهجن لفئة الـ “حيل ـ زمول قعدان”.

كما ظفرت المطية “نوف” بالتوقيت الأفضل لفئة الـ “حيل ـ زمول” بكار وقعدان، والبالغ 9:20.085 دقائق.

وفي منافسات الماراثون، توج ‏الهجّان سالم الحويطي، بالمركز الأول بالمطية “الجليلة” في الشوط الأول، لـمالكها سفر سالم العصيمي وبزمن وقدره 10:59.437 دقائق، وتوج ‏الهجّان فارس البلوي بالمركز الأول بالمطية “جبار” في الشوط الثاني، لـمالكه حاسن سعد القرشي بزمن وقدره 11:12.447 دقيقة.

وتصدر مالك الهجن السعودي عايض بن رفعان القحطاني، قائمة ملاك الهجن الأكثر فوزاً بأشواط منافسات النسخة الثالثة من البطولة، فيما تصدر ملاك الهجن السعوديون الفوز بألقاب أشواط البطولة بـ 69 شوطًا، وملاك الهجن الإماراتيون 29 شوطًا، والقطريون 12 شوطًا، والبحرينيون أربعة أشواط، والكويتيون ثلاثة أشواط، وشوط لمالك من الولايات المتحدة الأمريكية.