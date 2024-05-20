نيابة عن أمير منطقة الرياض .. أمين المنطقة يحضر حفل سفارة جمهورية الكاميرون بمناسبة اليوم الوطني لبلادها

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر اليوم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، حفل سفارة جمهورية الكاميرون لدى المملكة بمناسبة يومها الوطني، وذلك في مقر إقامة السفير بحي السفارات في الرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية الكاميرون لدى المملكة أيا تجاني، وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل مدير عام المراسم والتشريفات بوزارة الخارجية محمد الغامدي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.