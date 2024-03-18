نيابة عن أمير منطقة مكة.. الأمير سعود بن مشعل يشهد حفل “جود منطقة مكة”

المناطق_جدة

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، شهد نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، حفل جود منطقة مكة، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي، وجمع من المسؤولين وكبار المانحين بالمنطقة.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة عن شكره لرجال الأعمال وكبار المانحين في المنطقة، لدعمهم الذي أثمر عن التبرع بـ 76 مليون ريال لتحقيق أهداف الحملة الرامية لتوفير وحدات سكنية للأسر المحتاجة في منطقة مكة خلال شهر رمضان المبارك.

وشهد الحفل فيلما ًمرئياً عن منصة جود الإسكان وعرضًا تعريفًا عن حملة جود المناطق، ومن ثم فتح باب التبرعات ليصل مجموع إجمالي التبرعات لـ 76 مليون ريال.

ويعزز الحفل المساهمات المجتمعية من أصحاب الأعمال وكبار المانحين في منطقة مكة المكرمة في حملة جود المناطق ضمن منصة جود الإسكان، والهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية، وتحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي وتوفير 2299 وحدة سكنية في المنطقة.