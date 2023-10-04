نيابة عن أمير نجران.. نائب أمير المنطقة يرعى ختام كأس الاتحاد السعودي للهجن

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نيابة عن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة غداً، الحفل الختامي لمنافسات النسخة الثالثة من كأس الاتحاد السعودي للهجن 2023، وذلك على أرض ميدان نجران للهجن.

وسيشهد اليوم الأخير من المنافسات إقامة 14 شوطاً على فترتين (صباحية ومسائية)، مخصصة لفئة الـ “حيل” والـ “زمول”، مجموع مسافاتها 84 كيلومترًا (6 كيلو مترات لكل شوط)، تتضمن أربعة أشواط عام، أربعة أشواط مفتوح، أربعة أشواط كؤوس، وشوطين ماراثون.

وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أغلق التسجيل في أشواط النسخة الثالثة الجمعة الماضية بتسجيل 3526 مطية يمثلون ثمان دول، فيما انطلقت الفعاليات الأحد الماضي، لمدة خمسة أيام، وبمجموع جوائز تجاوزت الـ 10 ملايين ريال.

وتضمن برنامج كأس الاتحاد السعودي إقامة 36 شوطاً في اليوم الأول، مجموع مسافاتها 108 كيلومترات (3 كيلو مترات لكل شوط)، مخصصة لفئة الـ “حقايق”، 30 شوطاً في اليوم الثاني، مجموع مسافاتها 120 كيلو متراً (4 كيلو مترات لكل شوط) مخصصة لفئة الـ “لقايا”، 24 شوطاً في اليوم الثالث، مجموع مسافاتها 120 كيلو متراً (5 كيلو مترات لكل شوط) مخصصة لفئة الـ “جذاع”، 14 شوطاً في اليوم الرابع مجموع مسافاتها 84 كيلو متراً (6 كيلو مترات لكل شوط) مخصصة لفئة الـ “ثنايا”، تتنافس خلال فترتين “صباحية ومسائية” في 20 شوطاً للكؤوس، 18 شوطاً مفتوحاً،

و70 شوطاً عاماً، وشوطين للماراثون.