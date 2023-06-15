نيابة عن خادم الحرمين الشريفين .. وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023 السبت المقبل

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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -، يحضر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، يوم السبت المقبل، حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023.

ويعد وفد المملكة المشارك في دورة برلين 2023، أكبر وفد رياضي في تاريخ المشاركات السعودية بهذه الدورة، حيث يشارك الرياضيون السعوديون في (15) لعبةً مختلفة، من خلال (85) رياضيًّا ورياضيةً في ألعاب (كرة اليد، كرة السلة، الجودو، البولينج، كرة القدم، الفروسية، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، البوتشي، ألعاب القوى، كرة الطائرة الشاطئية، الدراجات، رفع الأثقال، كرة الطاولة، السباحة).

وبهذه المناسبة، رفع سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -، على الرعاية الكريمة التي يوليها للقطاع الرياضي، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، على دعمه وحرصه المستمرين لتمكين القطاع الرياضي، مما أسهم في تحقيق الرياضة السعودية قفزاتٍ متميزة ونوعية.

وتمنى سموه التوفيق للرياضيين السعوديين المشاركين في هذه الدورة، من خلال تقديم مستويات مميزة، وتحقيق النتائج المتميزة في هذا المحفل الرياضي العالمي الكبير.

يذكر أن دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، تشهد مشاركة أكثر من 7 آلاف رياضي، يمثلون 170 دولة من مختلف أنحاء العالم.