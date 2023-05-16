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نيابة عن سمو نائب أمير منطقة الرياض.. وكيل الإمارة المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة مملكة هولندا

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 16 مايو 2023 - 11:00 مساءً

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نيابة عن صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، حضر وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للحقوق نبيل الطويل اليوم، حفلَ سفارة مملكة هولندا لدى المملكة، بمناسبة يومها الوطني، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات في الرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا، وعدد من منسوبي السفارة.
حضر الحفل مدير الإدارة العامة لشؤون السلك الدبلوماسي السفير عبدالله الراشد، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 16 مايو 2023 - 11:00 مساءً
صورة asmaa

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