نيابة عن نائب أمير الرياض .. أمينِ المنطقة يحضر حفل سفارة السويد بمناسبة اليوم الوطني لبلادها

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نيابة عن صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز،نائب أمير منطقة الرياض، حضر اليوم صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين المنطقة حفل سفارة مملكة السويد لدى المملكة بمناسبة يومها الوطني، وذلك بمنزل السفيرة بحي السفارات في الرياض.

وكان في استقبال سموِّه لدى وصوله مقر الحفل سفيرة مملكة السويد لدى المملكة بيترا ميناندر، وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل مدير الإدارة العامة لشؤون السلك الدبلوماسي السفير عبدالله الراشد، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.