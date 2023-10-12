نيابة عن وزير الخارجية.. وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة يوقع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ومكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “موئل”

المناطق_واس

نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وقع وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، اتفاقية مقر في الرياض، بين حكومة المملكة العربية السعودية ومكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل).

وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مدير قسم البرامج الإقليمية عرفان علي.

ورحب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة باتفاقية إنشاء مقر، مؤكدًا أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 لاستضافة المنظمات الدولية، وما يسهم في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة.

يذكر أن (موئل) للأمم المتحدة، يعمل على تعزيز البلدان والمدن المستدامة اجتماعيًا وبيئيًا، ويعد الجهة التنسيقية لجميع مسائل التوسع الحضري والمستوطنات البشرية داخل منظومة الأمم المتحدة.