نياكاتي يقود هجوم الاتفاق أمام النصر

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أعلن المدير الفني لفرق الاتفاق كازولا، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم السبت أمام نظيره النصر ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن.

وجاء تشكيل الاتفاق لمباراة النصر كالتالي: باولو فيكتور، عبدالله الخطيب، محمد الدوسري، داركو فيلكوفيسكي، مارسيل تيسيران، سعيد المولد، علي هزازي، فيصل الغامدي، بيرات أوزديمير، نعيم السليتي، يوسف نياكاتي.

وجاءت دكة بدلاء الاتفاق كالتالي: عبدالله العويشير، عبدالرحمن عبدالقادر، حمد السياف، حامد الغامدي، مشعل العلائلي، راكان كعبي، أحمد الغامدي، عبدالله آل سالم، روبن كوايسون.