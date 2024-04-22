نيسان تطلق أيقونتها Qashqai الجديدة

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أطلقت شركة نيسان أيقونتها Qashqai الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

ملامح أنيقة

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة Qashqai الجديدة تتميز من خلال ملامح أنيقة تظهر على شبكة المبرد والكشافات الأمامية ومصابيح الضوء النهاري، كما تتوفر السيارة بطلاء ثنائي اللون.

وتتوفر للسيارة عجلات مصنوعة من معدن خفيف قياس 19 أو 20 بوصة. وتبقى السيارة بأبعادها السابقة؛ حيث يبلغ طولها 4425 ملم وعرضها 1835 ملم وارتفاعها 1625 ملم، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1447 لترا.

محرك هجين

وعلى صعيد الدفع تعتمد السيارة Qashqai الجديدة على سواعد محرك هجين e-Power بقوة 140 كيلووات/190 حصان، والذي تتضافر جهوده مع مولد كهربائي يدفعه محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بقوة 116 كيلووات/158 حصان، بالإضافة إلى بطارية سعة 1ر2 كيلووات ساعة.

وتستهلك السيارة معدل 3ر5 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 119 جم/ كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

باقة واسعة من أنظمة المساعدة

وتزدان المقصورة الداخلية للسيارة بمواد عالية الجودة وحليات جديدة مع فرش ألكانتارا. وتدعم أنظمة السيارة خدمات جوجل، وتعتمد على باقة واسعة من الأنظمة المساعدة مثل وظيفة الكبح الاضطراري ومساعد الحفاظ على حارة السير وشاشة لعرض صورة محيطية تنقلها أربع كاميرات.

كما تتوفر وظيفة 3D، والتي تتيح مراقبة السيارة بمساعدة ثمان كاميرات، فضلا عن الوضع الشفاف لغطاء حيز المحرك، والذي يسمح بصورة افتراضية للعجلات الأمامية.