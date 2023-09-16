نيس يذيق باريس سان جيرمان الخسارة الأولى

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ألحق فريق نيس الفرنسي الأول لكرة القدم، الخسارة الأولى بمضيفه باريس سان جيرمان «3-2» خلال المباراة التي جمعتهما، الجمعة، في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل «1-1»، حيث تقدم نيس بهدف نظيف سجله تيريم موفي عند الدقيقة «21» وتعادل سان جيرمان بهدف أحرزه كيليان مبابي عند الدقيقة «29».

وفي الشوط الثاني، سجل نيس هدفين متتاليين عن طريق جايتان لابورد وتيريم موفي في الدقيقتين «53 و69»، قبل أن يسجل سان جيرمان الهدف الثاني عن طريق مبابي عند الدقيقة «87».

ورفع نيس رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، محافظًا على سجله خاليًا من الهزائم، حيث أن هذا الانتصار هو الثاني للفريق مقابل التعادل في ثلاث مباريات.



في حين، توقف رصيد سان جيرمان عند ثماني نقاط في المركز الثالث، متلقيا هزيمته الأولى في الدوري الموسم الحالي، مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.