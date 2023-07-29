نيفيز: لدي إحساس عالٍ جدًا بتحقيق كل بطولة أشارك بها مع الهلال.. لأني أمثل فريق كبير وبطل

المناطق_الرياض

أكد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الدولي البرتغالي روبين نيفيز أن هدفه تحقيق كل بطولة يشارك فيها مع الفريق، مشيرا إلى أن هذا هو طموحه منذ انضمامه لوصيف بطل كأس العالم للأندية.

حيث قال نيفيز في المؤتمر الخاص بمواجهة السد القطري في كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم يوم غدٍ الأحد “سنجري اليوم مراتنا الأخير والرئيس لمباراة الغد مع المجموعة كاملة، وهدفنا أن نظهر بشكل مختلف عن المباراة الأولى”.

وأضاف نيفيز “أمثل فريق كبير وبطل ولدي إحساس عال جدًا بتحقيق كل بطولة أشارك بها، وهذا هو الذي أطمح وأسعى من أجله”.

وأكمل نيفيز “نحن في مرحلة إعداد وبناء كما ذكر مدير الجهاز الفني “جورج جيسوس”، ومع الوقت وتطبيق الأفكار سنصل للمستوى الذي نطمح إليه”.