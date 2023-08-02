نيفيز: لم نحضر إلى السعودية من أجل التقاعد

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أكد البرتغالي روبن نيفيز، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أنه لم يحضر إلى السعودية من أجل التقاعد، مشيرًا إلى أن الدوري السعودي يحظى بالعديد من النجوم وهو ما سيجعله أقوى الدوريات في العالم.

وقاد نيفيز فريقه الهلال إلى التغلب على الوداد المغربي 2-1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة، من منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال الدولي البرتغالي في حديثه للناقل الحصري: «لم نحضر إلى هنا من أجل التقاعد أتينا إلى دوري قوي جدًا، الدوري السعودي يحظى بالعديد من النجوم وهو ما سيجعل هذا الدوري أحد أقوى الدوريات في العالم».



وأعرب نيفيز عن سعادته بتسجيل هدف الفوز من أجل إسعاد الجماهير التي تؤازر الفريق بقوة منذ بداية مشواره في البطولة.