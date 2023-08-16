“نيمار الهلالي”.. إعلان 4 ساعات بـ”100 مليون مشاهدة”

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لقى مقطع الفيديو الذي نشره حساب نادي الهلال الثلاثاء، بخصوص تقديم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا رواجًا كبيرًا على منصة “X”.

وحقق المقطع الذي لم يتجاوز الـ 70 ثانية للإعلان عن النجم نيمار قرابة 100 مليون مشاهدة خلال أول 4 ساعات.

وقال نيمار، خلال مقطع الفيديو الدعائي للصفقة الذي نشرته حسابات الهلال مساء الثلاثاء: “أنا هنا في السعودية.. أنا هلالي”.

ونشر الهلال بياناً رسمياً أشار فيه إلى أن عقد نيمار لمدة موسمين حتى 2025، حيث تم توقيع العقد في فندق “فور سيزنز جورج الخامس” في باريس.